В Марбелье арестованы банковские счета и недвижимость родственников Башара Асада

В минувший вторник андалусская полиция провела ряд обысков с целью обнаружения активов семьи сирийского лидера Башара Асада. Они были проведены в районе Пуэрто-Банус в Марбелье и стали результатом расследования по делу о коррупции, возбужденного во Франции против дяди Асада Рифата аль-Асада.

Судья Хосе де ла Мата вынес постановление о наложении ареста на 503 объекта имущества, в числе которых оказались 15 роскошных резиденций в зоне Пуэрто-Банус и банковские счета, на которых находилось более 300 миллионов евро. Активы Рифата аль-Асада и его семьи в Испаии оцениваются в 691 миллион евро. Судебная операция связана с делом об отмывании средств в Пуэрто-Банусе и Марбелье.

В 1984 году Рифат аль-Асад был вынужден скрыться за границей после попытки свергнуть своего старшего брата Хафеза аль-Асада. Согласно данным испанской юстиции, ныне 79-летний аль-Асад получил 300 миллионов долларов из государственных средств, которые он использовал для покупки недвижимости во Франции, Лихтенштейне, Люксембурге и Кюрасао. Власти Франции и Испании вели тесное сотрудничество в рамках расследования данного дела. Испанская сторона установила, что аль-Асад и его семья владеют 503 различными активами, в число которых входят самые разнообразные объекты – от вилл до роскошных апартаментов в отелях. Практически все они расположены в Марбелье и ее окрестностях. Одна из резиденций, расположенная в окрестностях Бенаависа La Maquina, оценивается примерно в 60 миллионов евро.

В рамках операции суд заморозил банковские счета 16 человек, а также еще 76 счетов причастных к делу лиц. По сведениям следствия, во Франции аль-Асаду принадлежит недвижимость на общую сумму в 90 миллионов евро, в том числе офисное здание в Лионе.

Сам аль-Асад опровергает факт нарушения закона и заявляет, что большая часть его богатства была получена в дар от королевской семьи Саудовской Аравии, которая оказывала ему политическую поддержку в 80-е годы прошлого столетия.

Следствие было возбуждено благодаря группе активистов, представляющей интересы жертв финансовых преступлений.