В Мадриде хотят снизить требования к росту полицейских до 160 см

В феврале этого года сотрудники Гражданской гвардии добились требования к минимальному росту сотрудников: со 165 сантиметров до 160 для мужчин и со 160 до 155 - для женщин. Теперь таких же послаблений захотели и в полиции Мадрида.
С соответствующей инициативой выступили члены социалистической партии PSOE. Её поддержали и другие партии, дав ход законопроекту.
Сейчас в полиции Мадрида действуют следующие требования к минимальному росту агентов: 165 сантиметров для женщин и 170 - для мужчин. Согласно законопроекту, эти значения должны быть уменьшены на 5 сантиметров.Темы: Общество Мадрид