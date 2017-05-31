В Мадриде 12 июня начнется бессрочная забастовка мусорщиков

Профсоюзы CCOO, UGT и CGT организуют бессрочную забастовку работников мадридских служб по уборке мусора, которая начнется 12 июня в 7:00. Как сообщают информационные агентства Испании, соответствующее решение было принято после встречи с руководством компаний-подрядчиков. Сторонам не удалось прийти к соглашению касательно создания единого комитета для переговоров об условиях коллективного соглашения, которое охватило бы весь штат.

В настоящее время служба поделена на три части, которыми управляют компания FCC и два временных конгломерата. В состав первого входят фирмы Valoriza, Acciona, OHL и Ascan, а в состав второго – Urbaser и Ferrovial. В ходе прошедшей 12 мая встречи две компании отказались от формирования вышеупомянутого комитета, предложив провести переговоры по условиям будущего соглашения с каждой фирмой индивидуально, а не для всего штата мусороуборочной службы в целом. В ходе последующей ассамблеи представители трудового коллектива рассказали сотрудникам о сложившейся ситуации и предложили провести забастовку в том случае, если подрядчики не изменят свою позицию по данному вопросу. Работники единогласно поддержали эту инициативу.

Делегация представителей трудового коллектива встретилась с советником мэрии Мадрида по вопросам охраны окружающей среды Инес Сабанес и рассказала ей о текущем положении дел, попросив городскую администрацию выступить посредником в данном конфликте.

В том случае, если забастовка затянется на несколько дней, она может совпасть по времени с гей-парадом World Pride, который начнется 23 июня. Ожидается, что по этому случаю в Мадрид приедет около 3 миллионов человек.