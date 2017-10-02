В Кордове прошел митинг охотников и рыбаков

В минувшую субботу в Кордове прошла демонстрация в защиту сельской местности и ее традиций, сообщает El Mundo. По данным местной полиции, в ней приняли участие около 15 000 человек со всей Испании. Основную массу составляли жители Андалусии, Мадрида, Эстремадуры и Кастилии – Ла-Манчи. К акции присоединились крупнейшие ассоциации и организации сфер сельского хозяйства, рыбной ловли, тавромахии, скотоводства и прочих смежных отраслей.

Шествие началось в 10:30 от площади Трес-Культурас и прошло по центральным районам Кордовы до площади Колон, где члены 15 региональных и национальных организаций зачитали манифест с требованиями представителей сектора. Участники митинга несли плакаты с такими лозунгами, как "Я старый, но я хочу продолжать охотиться" или "Я родился охотником и хочу быть им и дальше". Основная задача манифестантов заключалась в том, чтобы выразить свое несогласие с преследованиями со стороны институтов и объединений, занимающихся вопросами экологии и защиты животных. В этом смысле председатель Андалусской охотничьей федерации Хосе Мария Манченьо обратился к представителям вышеупомянутых организаций с просьбой "прекратить клеветнические кампании" и "перестать недооценивать занятия, которые способствуют развитию сельскохозяйственной среды".

Говоря об охоте, Манченьо отметил, что "каждый сезон она приносит около 2 миллиардов евро и создает 50 000 рабочих мест". Кроме того, председатель отметил важность данного занятия в таких муниципалитетах, как Орначуэлос и Вильявисиоса, "о которых иначе никто бы и не узнал".

Манченьо также подчеркнул, что существовавшие ранее стереотипы, связанные с охотой, постепенно теряют свою актуальность. Так, в этой сфере с каждым разом становится все больше женщин, роль которых становится все более заметной.

В свою очередь, председатель Платформы в защиту рыбной ловли Антонио Лопес назвал важнейшими проблемами сектора "действующее законодательство и запрет на спортивную рыбалку по всей Испании". По его словам, во многих других странах Европы подобных проблем нет, так как федерациям удается прийти к соглашению. "В этой сфере много воинственно настроенных радикалов, которые никогда не сталкивались с сельским миром и не знают его", - подчеркнул Лопес.

Аналогичного мнения придерживаются и члены организации Asaja Córdoba. "Те, кто совершает нападки на подобные практики, живут в сказке и неверно трактуют концепцию экологии", считают представители объединения. По их словам, последние законы, принятые в данной сфере, создают слишком много сложностей и приводят к потере рабочих мест.

Участники марша отметили, что субботняя акция стала важным шагом в их борьбе. "Мы должны заявить о себе и защитить наши взгляды. Общество в целом, нетерпимые экологи в частности и политические классы должны понять, что мы начинаем новый вид борьбы. Мы вносим огромный вклад в сельскую экономику по всей Испании и заслуживаем уважения", - заключил Манченьо.