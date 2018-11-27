В Каталонии началась забастовка врачей

Профсоюз Metges de Catalunya (MC) призвал более 5,7 тысяч сотрудников первичной медицинской помощи (EAP) и 10 тысяч сотрудников медицинских центров Каталонии присоединиться к пятидневной забастовке, начавшейся в понедельник, 26 ноября.

Несмотря на то что по некоторым вопросам профсоюз и Каталонский институт здравоохранения (ICS) достигли договорённостей, по самому принципиальному пункту пока компромисс не найден. Камнем преткновения является вопрос рабочей нагрузки. Медики требуют сократить количество визитов пациентов до 28 в день и выделять по меньшей мере 12 минут на каждый приём. Представители медработников отказываются продолжать переговоры, если это требование не будет выполнено.

Профсоюз CGT также призвал приостановить работу сотрудников амбулаторных учреждений. Кроме того, профессиональные объединения организовали 26 ноября акции протеста у стен Каталонского института здравоохранения и Каталонского союза больниц (UCH).

Чтобы снизить рабочую нагрузку, медики также требуют увеличить персонал клиник, в том числе за счёт возвращения 920 бывших сотрудников, которые попали под сокращения, а также повысить уровень оплаты труда. Из-за урезаний с 2010 года медики потеряли около 30% своей зарплаты.