В Испании появился скучный канал – для сиесты

Испанцы Виктор де Тена и Франсеск Бонет создали идеальный для сиесты онлайн-канал Napflix, предоставляющий зрителям очень скучный контент. «Всем нам знакомо чувство бессонницы, когда тело хочет спать, а разум бодр и активен. Napflix – это видеоплатформа с подборкой самых тихих и скучных программ, призванных расслабить мозг и облегчить засыпание», - объясняют они.

Так, на сайте можно посмотреть двухчасовую лекцию профессора Йельского университета по физике или 54-минутный ролик с вращающейся на вертеле курицей. «На платформе YouTube есть множество записей, которые действительно могут помочь человеку заснуть, и мы собрали из вместе», - рассказал Де Тена. «Например, игра в крикет – исключительно скучное зрелище», - объяснил сооснователь Napflix. В подборку вошли и другие спортивные видео, например, клип о гонке «Тур де Франс» 1992 года, записи целого бейсбольного матча и соревнований по прыжкам с трамплина на лыжах, а также четырехчасовая выдержка с Чемпионата мира по шахматам 2013 года в Ченнаи.

«Мы подбираем контент в зависимости от того, насколько он скучен, или от его фоновой музыки», - поделился Де Тена. Благодаря последнему параметру в сетку вещания Napflix также попали запись «Аиды», сделанная в Оперном театре Сан-Франциско, и балет «Лебединое озеро», поставленный в Мариинском театре.

Любителей кинематографа, в свою очередь, в числе прочих ждут турецкая картина "Код K.O.Z.", получившая звание худшего фильма по версии пользователей портала IMDb, и американская драма 2011 года «Древо жизни».

Кроме того, Napflix предлагает и другие, более традиционные для релаксации, изображения морского прибоя, едущих по трассе под дождем автомобилей, потрескивающего камина или горящей свечи.

«Мы выводим сиесту на новый уровень», - заключил Де Тена.