В Испании хотят запретить интернет-мемы

Новое правительство, возглавляемое лидером Народной партии (PP) Мариано Рахоем, рассматривает возможность приравнивания мемов в социальных сетях к преступлению. Предложение "приостановить распространение изображений, порочащих честь и достоинство человека", было выдвинуто Народной партией в Конгрессе.

Члены PP хотят включить новую меру в Закон о гражданской безопасности, принятый в июле 2015 года и прозванный в народе "законом-намордником" из-за ограничений на публичные протесты, активность в социальных сетях и проявление неуважения к полиции. Новое предложение общественность сочла "еще большей угрозой свободе слова".

"Если они намерены преследовать тех, кто публикует подобные изображения без согласия, то широко распространенный способ использования мемов как критики политического строя может стать крайне опасным", - предупредил Карлос Санчес Альмейда, представитель Платформы в защиту информационной свободы (PDLI).

Новость моментально спровоцировала появление новых ироничных картинок, которые были опубликованы в Twitter под тегом #SinMemesNoHayDemocracia ("Без мемов нет демократии").

Впрочем, продвинуть свое предложение Народной партии будет непросто – в Конгрессе у нее насчитывается всего 137 из 350 парламентских кресел. Несмотря на то, что Рахою удалось прийти к власти после десяти месяцев отсутствия правительства, PP придется согласовывать каждую свою инициативу с оппозицией.