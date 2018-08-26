В Барселоне велосипедистам запретят ездить по тротуарам

Начиная с 1 января 2019 года, велосипедисты больше не смогут передвигаться по тротуарам в Барселоне. Власти города ввели новые правила, в соответствии с которыми нарушителям грозит штраф за проезд по тротуару.

Пока в Барселоне действуют нормы, которые ограничивают движение велосипедов в большинстве районов, но позволяют ездить по тротуарам шириной не менее 4,75 м, которые встречаются, например, в районах Эшампле и Сан-Марти. Власти же заверяют, что в настоящее время в 90% случаев у жителей Барселоны есть доступ к велодорожкам менее чем в 300 м от дома. Таким образом, нет необходимости в том, чтобы велосипедисты делили пространство с другими участниками движения.

Со следующего года велосипедисты смогут передвигаться только по тем тротуарам, ширина которых составляет более 5 м, при условии, что на них есть не менее трёх метров свободного пространства. Такие участки можно найти на проспекте Меридиана или Икариа.

Ещё одно исключение касается детей в возрасте 12 лет и сопровождающих их взрослых. Им разрешено ездить по тротуарам любой ширины. К тому же, запрет не будет действовать в период с 22:00 до 07:00.

В ближайшее время власти начнут информационную кампанию, посвящённую новым правилам. Штрафы за езду по тротуарам будут варьироваться от 100 до 500 евро.