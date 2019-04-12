В Барселоне школа убрала из программы «Красную шапочку» как «токсичную» сказку

Государственная начальная школа Tàber de Barcelona решила исключить из программы сказку про Красную шапочку как «токсичную» и «сексистскую». Кроме того, предлагается убрать её и ещё 200 сказок из детских библиотек.

По мнению педагогов, эта сказка закладывает в мировосприятие детей мысль о том, что женщина - беззащитное существо, её легко обидеть и даже съесть. Это прослеживается с первых строк: мать предупреждает Красную шапочку, что нужно идти очень осторожно. «Девочка изображена невинной жертвой, и этим пользуется волк», - объяснили в Каталонской ассоциации отцов и матерей решение школы.

Под запретом оказались и другие сказки. Например, «Красавица и чудовище» и «Золушка». Первая - потому, что пропагандирует домашнее насилие и женскую покорность. А Золушка не угодила своей ограниченностью - стать красивой и влюбить в себя принца - предел её мечтаний.

Следует отметить, что далеко не все родители поддержали решение школы. В Интернете разразились жаркие споры на эту тему.