В Барселоне предлагают убрать статую Колумба

Организация CUP-Capgirem предложила городскому совету Барселоны убрать статуи Христофора Колумба и маркиза Антонио Лопеса, а также испанские флаги, с муниципальных учреждений.

В организации предлагают заменить статую Колумба, находящуюся на постаменте в конце проспекта Ла Рабмбла, на аллегорическую работу о сопротивлении рабов и коренных народов континента.

Кроме того, в CUP считают, что Антонио Лопес потворствовал работорговле, поэтому его статуя на улице Лаиэтана должна быть заменена памятником жертвам рабства.