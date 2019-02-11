В Барселоне детям вновь разрешили играть в мяч на улицах

Мэрия Барселоны объявила о своём решении отменить действующий запрет на то, чтобы дети играли на улице в мяч.

Сотрудники муниципалитета в ближайшие дни уберут с улиц таблички с запретом и заменят их на новые, которые будут содержать предупреждение о том, что во время игр следует уважать окружающих.

В мэрии пояснили, что мера является частью более масштабного плана, рассчитанного на период до 2030 года. Он должен преобразить общественные места и сделать их как можно более открытыми для детей. Одной из главных целей проекта является уважение права ребёнка на игру. Власти подчёркивают, что игры не должны считаться преступлением.

План предусматривает и другие меры: частичное ограничение дорожного движения по воскресеньям на некоторых улицах в каждом районе; организация развлекательных мероприятий, которые будут побуждать людей выходить на улицу; стимулирование использования школьных дворов горожанами; поддержка инклюзивных игр среди детей; установка киосков с санузлами и пунктами проката игрушек и детского инвентаря.

При этом власти намерены сохранить и специально выделенные пространства для детских игр. Они будут ограждёнными или открытыми, в зависимости от того, на какой возраст они рассчитаны. Новые детские пространства в этом году появятся в садах Эшампле, Центральном парке Ноу-Баррис, в парке Пегасо в Сант-Андреу и на проспекте Мередиана в районе Сант-Марти.