Университет Комплутенсе запускает первую в Испании магистерскую программу по исследованию ЛГБТИК+

Мадридский университет Комплутенсе станет первопроходцем в Испании по подготовке магистров по исследованию ЛГБТИК+, обучение по которой начнётся в 2019-2020 году.

Предложение о создании такой программы было выдвинуто Представительством ректора по вопросам многообразия и окружающей среды и одобрено Советом правления вуза. Она станет первой в своём роде не только в Испании, но и в испаноговорящих странах.

Междисциплинарная программа будет охватывать 9 факультетов Комплутенсе: социальной работы, образования, политических наук и социологии, филологии, философии, искусств, географии и истории. Будущим магистрам предложат исследовать такие темы как, например, историческое формирование сексуального и гендерного многообразия, явление трансгендерности, социальные движения ЛГБТ+ или роль сексуальных меньшинств в искусстве и культуре. В ходе обучения будут подниматься вопросы неопределённости пола, альтернативной сексуальности, гендерного перехода и другие.

Структура магистерской программы разрабатывается таким образом, чтобы студент смог не только заниматься исследовательской деятельностью, но и получить образование, которое сможет дать ему разные возможности трудоустройства.