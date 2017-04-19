В минувший понедельник традиционно проводимое в астурийском Авилесе мероприятие «Обед на улице» попало в Книгу рекордов Гиннесса, единовременно собрав за столом 11 836 приглашенных. Это достижение было зафиксировано в присутствии пяти нотариусов. Предыдущий рекорд принадлежал мексиканскому Метепеку.

Координатор мероприятия Давид Фернандес-Прада объяснил, что следующим этапом станет формальная отправка всей необходимой документации в редакцию Книги рекордов Гиннесса с целью подтверждения рекорда. Запрос будет сопровождаться фотографиями и видеозаписями мероприятия, а также данными официального пересчета приглашенных: во время обеда специально назначенные лица прошли пятью маршрутами по улицам города со счетчиком в руке, чтобы зафиксировать число участников.

Обед продлился с 14:45 до 15:30. По словам организаторов, в мире существует множество массовых гастрономических мероприятий подобного рода, например, мюнхенский Октоберфест, однако они всегда проводятся в шатрах или специально отведенных для этого пространствах. Помимо этого, обычно они связаны с рекламой и предпринимательством. В этом смысле отличительной чертой «Обеда на улице» является тот факт, что он проводится по всему историческому центру Авилеса и призван исключительно сплотить жителей города и насладиться кухней.