Старейшей жительницей Испании стала 114-летняя Ана Вела Рубио

Жительница одного из домов престарелых Барселоны Ана Вела Рубио стала главной испанской долгожительницей: ее возраст составляет 114 лет и 221 день, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на сведения Исследовательской группы в области геронтологии (CIG).

На сегодняшний день Ана Вела, страдающая деменцией, занимает шестое место в мировом списке долгожителей и второе – в европейском. Опережают ее только итальянка Эмма Морано, возраст которой составляет 116 лет и 190 дней, жительница Ямайки Вайолет Браун (116 лет и 88 дней), японки Наби Тахима и Чийо Мияко (по 115 лет) и француженка Идокси Бабул (114 лет и 249 дней).

Вела родилась 30 октября 1901 года в андалусском городке Пуэнте-Хениль (Кордова). В 40-х годах прошлого столетия она переехала в Каталонию, и со своего 103-го дня рождения женщина проживает в доме престарелых La Verneda. На момент переезда в дом престарелых Ана уже страдала когнитивным расстройством и передвигалась с помощью инвалидной коляски.

Ее 88-летняя дочь живет неподалеку, в районе Сан-Марти. Родителей долгожительницы звали Педро и Кармен. Вела, практикующая католичка, получила начальное образование, и в течение долгих лет она работала на дому модисткой. Она родила четверых детей, двое из которых живы по сей день. У Аны есть четверо внуков и несколько правнуков, а также племянник, живущий в муниципалитете Сервельо (Барселона).

В чем секрет испанского долголетия? Ответы - здесь