Starbucks даст работу 2500 беженцам в Европе

Набор сотрудников уже начался в Испании, Германии, Великобритании, Австрии, Франции, Нидерландах, Португалии и Швейцарии. Основатель Starbucks Говард Шульц заявил, что в общей сложности по всему миру собирается открыть вакансии для 10 тысяч беженцев. Речь идет о кофейнях, находящихся в 75 странах. Приоритетным направлением этой кампании станут США.