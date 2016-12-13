Скончался глава Опус Деи Хавьер Эчевария

В Риме ушел из жизни испанский священнослужитель, прелат организации Опус Деи Хавьер Эчевария. Как говорится в сообщении религиозной организации, Эчевария скончался 12 декабря в 21:20 в возрасте 84 лет. 5 декабря епископ был госпитализирован в легочной инфекцией.

Эчевария - уроженец Мадрида - работал секретарем основателя организации Хосемарии Эскривы с 1953 года вплоть до смерти последнего. В 1994 году Папа римский назначил его прелатом Опус Деи. В этом же году Эчевария стал епископом Чилибии.

Прелатура Опус Деи была основана в Мадриде в 1928 году. Популярность организации начала быстро расти среди рабочих и студентов. Опус Деи была призвана помочь верующим найти Бога в их повседневной жизни. Сегодня организацию критикуют за чрезмерную закрытость и часто сравнивают с сектами. Некоторые представители испанской оппозиции обвиняют нынешнее руководство страны, включая премьера Мариано Рахоя, в служении Опус Деи.