Сколько зарабатывают испанские полицейские?

Полемика возникла прошлым летом, когда были обнародованы зарплаты сотрудников региональных подразделений и в уровне оплаты труда обнаружилась существенная разница. Зарплата полицейских зависит от срока службы, ночных смен, подразделения, категории и других факторов, однако различия также наблюдаются в зависимости от муниципалитета.

Так, в Городской гвардии Барселоны оклад сотрудников стартует с отметки 1700 евро, в то время как на Майорке он едва превышает 1100 евро. В Мадриде зарплата агентов без дополнительных выплат составляет 1900 евро, на Канарских островах - достигает 2000. В полиции Каталонии, Страны Басков и Наварры ставка составляет около 1800 евро.

Сотрудники Национальной полиции и Гражданской гвардии, в свою очередь, относятся к общегосударственным подразделениям, в связи с чем их оклады являются фиксированными по всей Испании, за исключением Страны Басков. В Национальной полиции зарплата без дополнительных выплат составляет около 1500 евро, в Гражданской гвардии – 1300 евро.