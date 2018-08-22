Сколько получают испанские пенсионеры?

За последние 10 лет соотношение пенсии и зарплаты выросло более чем на 10 процентных пунктов. За это же время пенсии увеличились почти на треть, в то время как зарплаты – лишь на 7,3%.

Трудовые пенсии в Испании рассчитываются исходя из зарплаты за последние 15 лет перед выходом на заслуженный отдых. В 2013 году была запущена пенсионная реформа, которая предполагает постепенное увеличение этого срока до 25 лет к 2022 году. На данный момент расчёт ведётся на основе данных за последний 21 год работы.

Самая высокая пенсия в Испании в настоящее время превышает 2600 евро.

По регионам больше всего получают пенсионеры в Стране Басков, где средний размер пенсии составляет 1333,8 евро. За ней следует Астурия (1310,6 евро), Мадрид (1272,3 евро) и Наварра (1223,2 евро). Самые низкие пенсии – в Эстремадуре (889,7 евро) и Галисии (899,5 евро).

При этом самые высокие средние зарплаты – в Мадриде (2301,9 евро), Стране Басков (2128,3 евро), Каталонии (1980,8 евро) и Наварре (1945,7 евро), а самые низкие – в Эстремадуре (1426 евро) и на Канарских островах (1556,2 евро).