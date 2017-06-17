Школьников в провинции Мадрид эвакуировали в морг из-за жары

Учащихся одной из школ в городе Вальдеморо (провинция Мадрид) из-за сильной жары эвакуировали в госпиталь и местный морг, сообщают испанские СМИ.

В классе было очень жарко. Сначала одному из учеников стало плохо, за ним приехала скорая и отвезла в местный госпиталь. Потом и остальные дети почувствовали недомогание, в связи с чем было принято решение об эвакуации. Шестерых пришлось госпитализировать.

Остальных решили разместить в церемониальном зале городского морга, где прохладно и хорошая вентиляция. Там подростки ждали, когда их заберут родители.