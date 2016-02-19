Шесть причин испанского долголетия

По данным Национального института статистики (INE), в настоящее время в Испании проживает 14 487 человек в возрасте более 100 лет. Из них более 80% - женщины. Старейшей жительницей страны считается Ана Мария Вела, рожденная в Кордове 29 октября 1901 года, а старейшим жителем – 111-летний Франсиско Нуньес.

Испания занимает второе место в мире после Японии по ожидаемой продолжительности жизни: по предварительным данным, появляющиеся на свет малыши проживут в среднем до 83,2 года. Ниже перечислены 6 факторов, способствующих долголетию нации.

1. Питание

Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние средиземноморской диеты на здоровье человека: она снижает риск инфарктов и инсультов примерно на 30%. Впрочем, согласно последнему докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), испанцам стоит увеличить объемы потребления фруктов и овощей.

2. Здоровые сердца

По сведениям ОЭСР, сердечное здоровье жителей Испании помогло стране существено улучшить показатели ожидаемой продолжительности жизни (с 6 до 2 места в период с 2000 по 2013 годы). Среди испанцев зафиксирован один из самых низких показателей смертности от заболеваний сердца, и по этому параметру они уступают только Португалии, Нидерландам, Южной Корее, Франции и Японии. Отчасти это может быть обусловлено снижением численности ежедневно курящего населения (с 32% до 24% за вышеозначенный период).

3. Мало самоубийств

Испания занимает шестое место среди стран ОЭСР с самым низким числом случаев самоубийств. Опережают ее Израиль, Италия, Мексика, Греция и Турция. Кроме того, страна также входит в число государств с наиболее низким процентом суицида среди пациентов психиатрических клиник, что свидетельствует о хорошей заботе об их душевном здоровье.

4. Хамон

Этот пункт может показаться несколько спорным в свете последних заявлений Всемирной организации здравоохранения, поставившей хамон в один ряд с курением с точки зрения риска возникновения рака, однако другие эксперты считают, что высокое содержание олеиновой кислоты в этом продукте позволяет регулировать уровень холестерина.

5. Здравоохранение

Испания демонстрирует достаточно хорошие результаты в области оказания медицинской помощи своим жителям вне зависимости от их материального положения: в 2013 году менее 1% из них заявили, что остались неохваченными. Подобные результаты обеспечили Испании попадание на верхние места рейтингов ОЭСР вместе с Нидерландами и Австрией. В стране также успешно лечат пациентов с диабетом.

6. Красное вино

Один из старейших жителей Испании Антонио Докампо Гарсия, скончавшийся в январе в возрасте 107 лет, употреблял за обедом до полутора литров красного вина и настаивал на том, что именно этому напитку он обязан своим хорошим здоровьем.