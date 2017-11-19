Севильских монахинь оштрафовали за реставрацию старинного органа

Власти Андалусии оштрафовали монахинь-клариссинок из севильского монастыря святой Инес на 170 000 евро за несанкционированную реставрацию органа XVII века. Если сестры решат выплатить штраф добровольно, то эта сумма сократится до 102 000 евро.

Орган, созданный в XVII веке мастером Франсиско Пересом Вальядолидом, с 1983 года находится в собственности у правительства Андалусии и имеет статус объекта культурного значения. Штраф был выписан после того, как техники заметили, что монахини перенесли инструмент в другое помещение.