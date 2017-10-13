«Сэндвич-поколению» испанцев придётся заботится и о детях, и о родителях

В условиях развития современного общества перед людьми в возрасте 35-55 лет всё чаще стоит задача заботиться как о младшем, так и о старшем поколении.

Социологи используют для этой возрастной группы термин «сэндвич-поколение», обозначая таким образом, что представители этого поколения оказываются «зажаты» между необходимостью ухода за пожилыми родителями и заботой о ещё не самостоятельных детях, пишет газета La Vanguardia.

Одним из основных факторов является повышение возраста, в котором молодые люди заводят детей. По данным Национального института статистики (INE), средний возраст испанских женщин при рождении первого ребёнка составляет 32 года, а у мужчин этот показатель может быть ещё выше. При этом в современном обществе дети требуют поддержки на протяжении большего количества лет, чем это было раньше. Так, испанцы, в среднем, покидают родительский дом в возрасте 29 лет.

На создание эффекта «сэндвича» влияет также рост ожидаемой продолжительность жизни. Кроме того социологи считают, что во многих случаях сказывается сокращение рождаемости, поскольку прежде нагрузку, связанную с уходом за старшим поколением, люди среднего возраста могли распределить между большим количеством братьев и сестёр.

По мнению экспертов, синдром «сэндвича» может иметь крайне негативные последствия для здоровья именно среднего поколения, из-за повышенного уровня стресса.