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          Новости Испании » Новости » Общество » Родственников Франко оштрафовали за недопуск туристов в резиденцию диктатора

          Родственников Франко оштрафовали за недопуск туристов в резиденцию диктатора

          09:39 11.09.2017

          Правительство Галисии оштрафовало родственников диктатора Франко на 4 500 евро за нарушения, связанные с допуском туристов в неофициальную резиденцию генералиссимуса Пасо-де-Мейрас. Как сообщает El Mundo, власти региона также предупредили о начале новых разбирательств в связи с заявлениями представителей фонда Fundación Francisco Franco об отмене визитов в имение, носящее статус объекта культурного интереса.

          В своем официальном сообщении представители правительства напомнили семье Франко об их обязательствах по приему посетителей по меньшей мере четыре дня в месяц минимум на четыре часа, которые в настоящее время не выполняются. Подобные нарушения классифицируются как незначительные и караются штрафами в размере от 300 до 6 000 евро. Родственники Франко уведомлены о решении властей и могут обжаловать его в течение 15 календарных дней. 

          В свою очередь, фонд Fundación Nacional Francisco Franco в минувшую пятницу заявил об отмене посещений Пасо-де-Мейрас "из соображений безопасности". 

          На прошлой неделе советник правительства Галисии по вопросам культуры Роман Родригес отметил, что самым разумным методом, способным "примирить" семейство Франко и "определенную часть общества", могла бы стать передача Пасо-де-Мейрас "населению Галисии".  Аналогичной точки зрения придерживается и глава региональной власти Альберто Нуньес Фейхоо, который потребовал передать имение правительству в случае несоблюдения закона. 

          В последние месяцы бывшая летняя резиденция Франко не сходит с первых полос национальных СМИ в связи с намерениями вышеупомянутого фонда посвятить экскурсии в Пасо-де-Мейрас возвеличиванию фигуры диктатора. Многие политические партии и общественные организации потребовали, чтобы члены его семьи вернули поместье государству. Кроме того, они призывают признать незаконным название фонда, носящего имя Франко. Соответствующая петиция на сайте Change.org уже набрала около 200 000 подписей.

          Темы: Общество

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