Реклама какао оскорбила темнокожих жителей Испании

Журналистка Лусия Мбомио написала письмо в адрес изготовителя, в котором пожаловалась на рекламу и рассказала о прошлом своей семьи. "Первым ваш ролик услышал мой отец. Мой дедушка работал в полях в Эквадоре, которые были далеки от тропических пейзажей, и, в отличие от того, что говорится в тексте вашей песни, он не пел, потому что был очень уставшим и занимался принудительной работой", -заявила Мбомио. "Наивная, я подумала, что в 2017 году эту историю можно будет считать законченной и моим племянникам не придется переживать нечто подобное", - написала журналистка в своем аккаунте в Twiter, имея в виду тот факт, что раньше темнокожих людей нередко оскорбляли, называя их ColaCao. "Я призываю вас подумать о других вариантах. Надеюсь, мои потомки смогут связать ColaCao со вкусным шоколадным напитком и ничем более", - заключила Мбомио.

Многие пользователи Twitter поддержали журналистку, опубликовав посты с тэгом #Colcacaonosinsulta ("ColaCao нас оскорбляет").