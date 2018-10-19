Прогноз: в Испании люди будут жить дольше всех

Через 20 лет испанцы станут мировыми лидерами по ожидаемой продолжительности жизни. По прогнозам специалистов из Университета Вашингтона, к 2040 году испанцы обгонят японцев, которые на протяжении многих лет считаются главными долгожителями планеты.

Ожидаемая продолжительность жизни испанцев в 2040-м достигнет 85,8 года. В настоящее время в Японии, которая лидирует по этому показателю, она составляет 83,7 года.

Также прогнозируется, что к 2040 году продолжительность жизни увеличится в Китае, Индонезии, Нигерии, Португалии, Турции и Саудовской Аравии, а в США, Канаде, Норвегии, Австралии и Мексике она снизится.

В целом, по оценкам исследователей, на глобальном уровне ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 73,8 лет в 2016 до 77,7 лет в 2040.

Кроме того, отмечается, что при составлении прогноза учитывалась эффективность систем здравоохранения в разных странах и способы борьбы с главными факторами сокращения продолжительности жизни, к которым относят высокое артериальное давление, ожирение, повышенное содержание сахара в крови, употребление алкоголя и курение. В Испании же оптимистичные прогнозы во многом связаны со «средиземноморской диетой».