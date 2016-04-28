Принцесса Леонор впервые сходила с папой на футбол

Принцесса Леонор присутствовала с папой, королем Испании Филипе VI, на стадионе “Висенте Кальдерон” на первом матче полуфинала «Лиги чемпионов» между мадридским «Атлетико» и «Баварией». Это был первый раз, когда наследница короны посетила спортивное мероприятие.

Леонор сидела на матче между отцом и тренером сборной Испании Висенте Дель Боске. Им были предоставлены места в первом ряду, где находился также президент футбольного клуба “Атлетико” Энрике Сересо и генеральный менеджер “Баварии” Карл-Хайнц Румменигге, а также президент Высшего совета Испании по спорту Мигель Карденаль.

Этого матча болельщики ожидали почти 42 года - с тех пор, как «Атлетико» проиграл «Баварии» «Кубок европейских чемпионов». В этот раз удача была на стороне испанцев и им удалось победить со счетом 1:0.

Фелипе VI также будет присутствовать на стадионе “Сантьяго Бернабеу” на втором этапе полуфинала Лиги чемпионов, где встретятся «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». Будет ли его сопровождать дочь – пока не известно.