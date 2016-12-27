Почти половина испанцев дарит на Рождество развлечения

45% испанцев дарят своим близким на рождественские праздники различные развлечения, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на опрос, проведенный компанией Pangea. Его авторы заверили, что такие подарки "менее материалистичны и придают насыщенности жизни получателя".

Самыми популярными презентами подобного рода стали краткосрочные поездки (72%), билеты на мероприятия (58%), а также самые разнообразные виды экстремального туризма и отдыха на природе (41%). Среди женщин третье место занимают сеансы в SPA и салонах красоты (44%), за которыми следуют развлечения на природе.

Представители Pangea отмечают, что в число самых востребованных подарков в этом году вошли поездки на винодельни, билеты в театр импровизаций и на масштабные театральные представления с ужином, тематические маршруты и приключения в горах.