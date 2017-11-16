Первый самостоятельный визит королевы Летисии в Мексику: модные подробности

Королева Летисия прибыла в Мексику с визитом, который стал для нее первой самостоятельной поездкой за рубеж с момента коронации ее супруга Фелипе VI, пишут авторы модного блога El Ropero de Letizia. Когда-то именно здесь она училась на магистра в области социальных коммуникаций.

Летисия прилетела в воскресенье. В первый день визита она посетила местную штаб-квартиру Красного Креста, где обменялась мнениями с волонтерами и врачами. Для этого мероприятия она выбрала удобные туфли на широком каблуке, геометричный жакет и брюки капри своего любимого бренда Hugo Boss, а также клатч марки Loewe и серьги Chanel. "Королевский" пиджак модели Karolie можно приобрести на официальном сайте Hugo Boss за 388 евро.

Спустя несколько часов королева отправилась в резиденцию Лос-Пинос, где встретилась с президентом страны Энрике Пенья Ньето и его супругой Анхеликой Ривера за ужином, организованным для участников конгресса Official World’s Cancer Leaders Summit. На нем Летиция появилась в черном комбинезоне фасона холтер от дизайнера Фелипе Варелы, расшитом кристаллами Swarovski. Финальным штрихом стали высокий хвост, вечерний макияж, серьги, ранее принадлежавшие королеве Софии, и кольцо Fabergé.