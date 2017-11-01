Опубликован официальный портрет принцессы Астурийской Леонор

Снимок, сделанный 12 октября в Королевском дворце, был размещён в галерее официальных портретов королевской семьи на сайте дворца Сарсуэла. Она также включает портреты короля Филиппа, королевы Летисии, короля Хуана Карлоса и королевы Софии, которые используются в государственных учреждениях.

Инфанта Леонор родилась в Мадриде 31 октября 2005 года, ещё до того, как её родители вступили на королевский престол. Ни она, ни её младшая сестра инфанта София обычно не участвуют в официальных мероприятиях. В то же время, как сообщает Europa Press, они присутствовали на коронации Филиппа VI, а также ежегодно сопровождают королевскую чету на праздновании Национального дня Испании 12 октября.