Опрос: лишь 29% каталонцев поддерживают независимость

За независимость Каталонии выступают всего 29% ее жителей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Metroscopia. При этом еще меньше - 19% опрошенных - хотят сохранить автономию в ее нынешнем виде. А 46% каталонцев высказались за сохранение Каталонии в составе Испании, но при условии предоставления региону «исключительных и гарантированных» условий.

Кроме того, 76% опрошенных заявили, что считают себя одновременно и каталонцами, и испанцами. 19% респондентов ощущают себя исключительно каталонцами, а 3% - только испанцами.

Результаты опроса, подведенные на основе телефонного голосования, публикует газета El País. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте издания.