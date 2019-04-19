На пляже в Марбелье появился душ для собак

На пляже Ventura del Mar в Марбелье появился собачий душ. Эта круглая конструкция враз отмоет питомца от песка и грязи.
Душ чем-то напоминает арку, через которую предстоит пройти собаке. Из нескольких отверстий распыляется вода, которая отмывает её сразу со всех сторон.
Кроме того, рядом с душем установили фонтанчик с питьевой водой, которой можно наполнить миску или дорожную ёмкость и напоить собаку.
Пляж Ventura del Mar находится неполадку от порта Пуэрто-Банус. Собакам здесь официально разрешено купаться и загорать.Темы: Общество Марбелья