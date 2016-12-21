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          Новости Испании » Новости » Общество » На крышах мадридских автобусов могут появиться сады

          На крышах мадридских автобусов могут появиться сады

          10:58 21.12.2016

          В рамках инициативы Funciona Madrid группа сотрудников мадридских муниципальных учреждений представила шесть своих проектов, призванных повысить уровень качества жизни в столице. Как сообщают информагентства Испании, самой заметной среди них оказалась инициатива «Двигайся в зеленом цвете» (Muévete en verde), подразумевающая размещение садов на крышах автобусов 27-го и 34-го маршрутов, а также на навесах автобусных остановок. По замыслу авторов идеи, ее главная задача – улучшить качество воздуха на мадридских улицах.

          По словам директора проекта Хосе Антонио Антоны, выбор маршрутов обусловлен тем, что они курсируют по «стратегически важной оси между севером и югом города, которая проходит через самые посещаемые туристами и жителями Мадрида зоны и вдоль которой расположены самые знаковые здания и монументы". В прошлом году этими маршрутами воспользовались в общей сложности 17 миллионов пассажиров. Разработчики проекта планируют разместить зеленые зоны вдоль маршрутов вышеупомянутых линий, протяженность которых составляет 30 километров. Для этого планируется использовать более 130 остановочных комплексов. 

          Помимо этой инициативы госслужащие также представили проект «Социальная консультация», призванный оказать поддержку гражданам с ограниченной степенью личной автономности. В свою очередь, инициатива «Обучать, чтобы сохранять» создана для того, чтобы приблизить жителей города к окружающей среде. Суть проекта Madrid t-cuida-t заключается в том, чтобы объединить сферы здравоохранения и спорта в заботе о здоровье граждан, а «Биржа талантов» призвана связать нужды тех или иных муниципальных организаций со способностями их работников. Последним проектом стал коворкинг Bambú Labs, где предприниматели смогут работать над своими идеями. 

          Следующим этапом работы станет рассмотрение вышеупомянутых инициатив городской администрацией Мадрида. Мэр Мануэла Кармена отметила, что «все проекты очень хороши». По словам Кармены, она намерена сделать «все, что от нее зависит, чтобы претворить их в жизнь».

          Темы: Общество  Мадрид

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