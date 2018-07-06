На Колумба в Барселоне надели спасательный жилет

Двое активистов организации Proactiva Open Arms в среду забрались на статую Христофора Колумба в Барселоне и надели на его руку гигантский спасательный жилет по случаю прибытия в порт судна Open Arms с 60 мигрантами, которые были спасены в море.

Жилет ярко-оранжевого цвета с названием организации появился на вытянутой руке фигуры. За процессом наблюдали многочисленные туристы, находившиеся в это время в центре Барселоны.

На время проведения акции доступ на смотровую площадку 60-метрового монумента, на которую можно подняться на лифте, был ограничен. Когда активисты спустились с памятника, их увели представители каталонской полиции.