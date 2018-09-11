Марокканца, не сумевшего присягнуть на Конституции, лишили испанского гражданства

Испанский суд аннулировал испанское гражданство выходца из Марокко, после того как мужчина не смог присягнуть на верность Конституции, поскольку не говорил по-испански.

Мужчина подал запрос на гражданство два года назад. Он предоставил в Службу регистрации актов гражданского состояния заявление на предоставление гражданства на основе вида на жительство. Его дело было рассмотрено судом, который постановил, что заявка «соответствует требованиям».

Позже, на церемонии присяги выяснилось, что марокканец не владеет испанским языком, из-за чего процедуру пришлось прервать.

Проверка показала, что когда мужчина впервые предстал перед судом, в компетенции которого находятся вопросы гражданства, необходимые экзамены проведены не были и дело ограничилось личной беседой.

Гражданский кодекс Испании устанавливает, что желающие получить испанское гражданство должны подтвердить высокий уровень гражданского поведения и достаточную степень интеграции в испанское общество, свидетельством которой, по мнению властей, является в том числе знание языка.