Мадрид борется с шумом на улицах

В Мадриде уровень шума превышает допустимые нормы на 27% ночью и на 13% днём, несмотря на усилия городских властей по снижению акустического загрязнения.

Мэрия создала в этом году зоны специальной акустической защиты (ZPAE), чтобы бороться с шумом от развлекательных мероприятий и увеселительных заведений. Столичные власти заверяют, что этот шаг должен в скором времени принести плоды, и приводят в пример снижение уровня транспортного шума на 46% днём и на 38% ночью с 2011 по 2016 год, благодаря аналогичным мерам.

Жители разных районов испанской столицы, тем не менее, продолжают жаловаться на шум, и сообщают, что полиция в большинстве случаев оказывается бессильна. Полицейские приезжают на вызов с шумомерами, которые не всегда могут дать точную картину, и в ответ на свои претензии горожане получают лишь выдержки из действующего законодательства.

В полиции сообщают, что самое большое число обращений, связанных с чрезмерным шумом зарегистрировано в центральном районе столицы – 1194 заявлений с начала года. В находящемся на втором месте районе Тетуан эта цифра намного ниже – 258 заявлений. Реже всего на шум жалуются жители Барахаса (16 заявлений) и Викальваро (18 заявлений).