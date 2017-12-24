Лидерами по сумме выигрыша в рождественской лотерее стали галисийская Вильяльба и Малага

Крупнейший приз рождественской лотереи, широко известный как "Толстяк" (El Gordo), в этом году достался обладателям билетов с номером 71 198. На каждую из его серий выпало по 4 миллиона евро. География выигрышей оказалась достаточно обширной, однако абсолютными лидерами были Малага и городок Вильяльба в Луго (Галисия), где суммарный размер призов составил 128 и 520 миллионов евро соответственно. Кроме того, удача улыбнулась и жителям таких городов, как Хака (Уэска), Баэса (Хаэн), Сорт (Лерида), Мадрид, Торрехон-де-Ардос (Мадрид), Сантандер (Кадис), Сан-Бартоломе-де-Тирахана (Лас-Пальмас), Мурсия, Сан-Педро-дель-Пинатар (Мурсия), Гранадилья-де-Абона (Санта-Крус-де-Тенерифе) и Бенетусер (Валенсия).

Если для Вильяльбы и Малаги крупные выигрыши были в новинку, то для таких знаменитых точек продаж, как La Bruixa D'Or в каталонском Сорте и Doña Manolita в Мадриде, это явление привычное: они продали несколько серий билетов, на которые выпали второй и пятый призы. В свою очередь, самым необычным каналом продаж выигрышных билетов оказалась заправка в местечке Гранадилья на острове Тенерифе.

Счастливые обладатели билета с номером, на который выпал El Gordo, получат по 400 000 евро за вычетом налога в размере 20%, которым государственная казна с 2013 года облагает все выигрыши на сумму более 2 500 евро. Таким образом, на руки им будет выдано по 320 500 евро. Заявлять эту сумму в декларации подоходного налога на требуется.

Обналичить приз можно в течение 3 месяцев. Для этого необходимо обратиться в банки BBVA, Santander, Banco Popular или CaixaBanc и предъявить выигрышный билет и документ, удостоверяющий личность. Аналогичные услуги также оказывают некоторые сберкассы и точки продаж лотерейных билетов. Если речь идет о доле в билете, то ее владельцу нужно обратиться к тому, кто ее продал, будь то физическое или юридическое лицо.