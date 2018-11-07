Католическая церковь подала в суд за съёмку клипа в Кафедральном соборе Альмерии

Полиция передала в суд Альмерии заявление, поступившее от Альмерийской епархии в отношении двух девушек, которые незаконно записали видеоклип в Кафедральном соборе.

Полиция установила личность нарушительниц в течение суток с момента получения заявления. Исполнительницы трэп-музыки 18 и 19 лет выступают под псевдонимами Vera GRV и Kttana.

В Епархии считают, что съёмки клипа в соборе оскорбляют святыню и чувства верующих. Также церковь отмечает, что музыкальная группа «феминистского толка» проникла в храм обманным путём. Чтобы попасть внутрь, участницы группы соврали, что готовят университетский проект, посвящённый Кафедральному собору Альмерии. Съёмки проводились около полудня, когда в соборе нет почти никого из посетителей или работников.

Ролик содержит кадры из разных мест Альмерии, включая галерею и алтарь собора. Видео было выложено на Youtube на прошлой неделе и за четыре дня собрало более 12,5 тысяч просмотров.