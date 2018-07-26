Каталонские проститутки создали профсоюз

В ассоциацию пока вступили около десятка проституток, которые твёрдо намерены добиться от властей признания их профессии и на этом основании требовать соблюдения трудовых прав.

В профсоюзе поясняют, что на первом этапе основные усилия будут сконцентрированы на том, чтобы распространить информацию и привлечь к инициативе другие объединения, чтобы проститутки не только в Каталонии, но и по всей Испании смогли присоединиться к ассоциации.

После этого работники секс-индустрии собираются провести опрос общественного мнения, чтобы выяснить, считают ли граждане Испании проституцию профессией. Проститутки уверены, что общество поддержит их, и они смогут претендовать на узаконивание профессии и признание трудовых прав, а также бороться с сексуальной эксплуатацией и насилием.