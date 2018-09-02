Как в Мадриде контролируют полёты дронов?

Гражданская гвардия отчиталась на этой неделе о результатах проекта PEGASO, который был запущен в Мадриде в тестовом режиме в 2015 году. В рамках проекта было внедрено одноимённое устройство, позволяющее контролировать аппараты, пилотируемые с помощью удалённого управления.

Сообщается, что с помощью PEGASO Гражданская гвардия смогла обнаружить подпольные точки запуска дронов и несколько несогласованных взлётно-посадочных полос для малых самолётов, а также выявить другие нарушения. Аппарат помог сократить на 90% число столкновений дронов с коммерческими самолётами.

На презентации руководство проекта отметило, что основная опасность беспилотников заключается в том, что у их пользователей отсутствует необходимая подготовка, и они не знакомы с действующим в этой области законодательством и мерами безопасности.

В настоящее время для дронов установлены требования к минимальному расстоянию от аэропортов, которое должно составлять не менее 5 км. Кроме того, дистанционно управляемым летательным аппаратам запрещено подниматься на высоту более 120 м и летать над городами.

Большинство нарушений, зафиксированных Гражданской гвардией, касаются отсутствия необходимых документов и опознавательных знаков на самих дронах, а также несоблюдения установленных норм по расстоянию до аэродромов. Штрафы за такие нарушения в некоторых случаях могут достигать 4,5 тысяч евро.

Система PEGASO следит и за другими летательными аппаратами, такими как мотопарапланы или сверхлёгкие самолёты.