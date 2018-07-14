Из Испании исчезнут дизельные автомобили

Использование автомобилей с дизельным двигателем в Испании может оказаться под запретом к 2025 году, по прогнозам консалтинговой компании Oliver Wyman, которая также предсказывает «необратимый» переход к электромобилям.

Специалисты компании отмечают, что с учётом тенденций, свидетельствующих о постепенном переходе на электродвигатели, для автомобильной индустрии идеальным вариантом было бы определение более конкретных сроков, чтобы приспособиться к новым условиям рынка.

Несмотря на то, что Испания движется в направлении перехода на электротранспорт более медленными темпами, чем другие европейские страны, эксперты указывают на важные шаги в этом направлении. Так, центр Мадрида планируется превратить в зону, свободную от автотранспорта, а в Барселоне водителей побуждают переходить на электромобили, предоставляя возможность передвигаться по выделенной полосе для автобусов и бесплатные парковки для электрических авто.

Полный переход на электромобили ожидается не раньше 2030-2040 годов.