Испанский супермаркет прекратил продажу воды в пластиковых бутылках

Первый испанский супермаркет отказался от продажи воды в пластиковых бутылках. Первопроходцем стала сеть Supersano, которая годом ранее убрала с полок своих магазинов пальмовое масло.

На своей официальной странице в Twitter компания Supersano заявила, что хочет «быть последовательной в своих принципах заботы о здоровье людей и планеты».

Сеть специализируется на продаже эко-продуктов и включает 10 магазинов в Барселоне, Мадриде, Сарагосе и Аликанте.

Благодаря Supersano Испания присоединилась к другим странам, предпринявшим схожие шаги. Первой в мире от реализации воды в пластиковых упаковках отказалась французская сеть Biocoop.

С помощью инициативы компании стремятся бороться с одной из главных экологических проблем современности – пластиковым загрязнением моря, которое не прекращает расти сказывается на экосистемах, биоразнообразии и потенциально на здоровье человека.