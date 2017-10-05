Испанский суд завёл дело против начальника каталонской полиции

На Траперо возлагают ответственность за события 20 сентября, когда сотрудники Гражданской гвардии оказались окружены тысячами людей, собравшимися на акцию протеста у здания Совета экономики Каталонии после задержаний, связанных с организацией референдума. Каталонская полиция, которая должна была оказывать содействие в ходе этих мероприятий, намерено задерживала ответ на запросы Гражданской гвардии и затягивала прибытие на место.

Как сообщает ABC, повестки в суд также получили председатель Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес и предстедатель культурной организации «Omnium Cultural» Жорди Куишар. В Гражданской гвардии утверждают, что именно они руководили действиями толпы.

Каталонская полиция на своей странице в Твиттере заявила, что Траперо намерен заявить на слушании о том, что он строго соблюдал судебные предписания. Кроме того, он готов предоставить всю необходимую информацию о действиях полиции 20 сентября.