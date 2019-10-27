Испанских автолюбителей предупредили о приближении самого опасного дня в году

Королевский автомобильный клуб Испании (RACE) предупредил автовладельцев о приближении самого аварийного дня в году.
По статистическим данным, самые большие шансы попасть в ДТП в Испании будут у тех, кто поедет на работу на машине между 8:00 и 9:00 в ближайший вторник, 29 октября.
В организации говорят, что этому есть вполне логичные объяснения. Так, на аварийности традиционно сказывается переход на зимнее время (В Европе стрелки перевели на час назад в воскресенье). А вторник, по данным статистики, всегда был самым аварийным днём, а особенно в промежуток с 8:00 до 9:00, когда все добираются до работы и учёбы. Кроме того, больше всего аварий в Испании случается осенью.
В RACE опираются на данные Министерства труда, Национального института статистики (INE), Главного управления дорожного движения (DGT), Еврокомиссии и Евростата. А ещё - на результаты опроса 2 тысяч автолюбителей.Темы: Общество