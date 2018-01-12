Испанские ультрас создали собственное хулиганское пиво

Ультралевые болельщики футбольного клуба Rayo Vallecano создали собственный сорт пива. «Перерабатывай мусор, не выбрасывай пустую бутылку – кинь ее в соперников или в полицейских» - именно таким агрессивным слоганом фанаты сопроводили запуск своего крафтового пива La Bukanera.

Как сообщает газета ABC, он был приурочен к 25-летию группировки Bukaneros, которое ультрас отмечали с 11 по 17 декабря. Программа «праздничных» мероприятий включала в себя презентацию и дегустацию нового напитка. Рекламный плакат, который до сих пор размещен на странице объединения в Facebook, гласит: «Мы провели последние 25 лет, путешествуя, поддерживая свой клуб и распивая пиво. Все остальное было потрачено впустую. Крафтовое пиво с южных трибун».

Полицейские, в свою очередь, расценили подобные призывы как разжигание ненависти к правоохранительным органам и болельщикам других команд. «Виноваты в этом сами клубы и государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в сфере спорта, так как они не пресекают подобные явления», - считают стражи порядка.

Группировкой Bukaneros руководят самые активные представители ультралевых, которые используют футбол как инструмент прозелитизма для распространения своих призывов к насилию и противоправных действий. Яркий тому пример – инцидент с участием болельщиков, произошедший на стадионе Rayo Vallecano в прошедшую субботу: ультрас растянули на трибунах огромный транспарант в поддержку Родриго Лансы, предполагаемого убийцы мужчины, который пострадал за ношение подтяжек с испанским флагом, характерным символом правых. «Против манипуляций. Против фашизма. Держись, Родриго Ланса». В воскресенье растяжку сняли.