Испанские учёные разработали парфюм против запаха пожилых людей

Учёные выяснили, что запах, характерный для пожилых людей, начинает появляться уже после 30 лет.

Ещё в 2001 году японцы установили, что причиной специфического запаха является молекула, которая появляется на коже при естественном окислении жирных кислот липидного слоя. Как поясняют в испанском Верховном совете научных исследований, именно соединение 2-ноненаль имеет неприятный запах. Исследователи отмечают, что число таких молекул увеличивается у человека по мере гормональных изменений, связанных со старением организма, а также как следствие повышения производства липидов на коже. Параллельно с этим процессом сокращается наша природная антиоксидантная способность. При этом запах невозможно убрать, просто помывшись.

Как отмечают учёные, липиды не растворяются в воде и запах, связанный с жирными кислотами, сложно устранить. Тем не менее, группа Prima-Derm, которую возглавляет химик из Совета научных исследований, разработала духи для тела, которые «деактивируют» запах старости. Особые вещества в составе этого парфюма образуют своеобразную капсулу вокруг молекулы 2-ноненаля.

Также отмечается, что сами пожилые люди не замечают запаха, поскольку обонятельная функция с возрастом снижается.