Испанские и британские пользователи Twitter повздорили из-за жареной картошки

Британский журналист Иэн Дант спровоцировал бурные дебаты среди пользователей Twitter, заявив, что испанская еда переоценена и назвав знаменитый картофель с острым соусом (patatas bravas) "простой жареной картошкой с кетчупом". Реакция не заставила себя долго ждать: в числе прочих Дасту ответил даже знаменитый шеф-повар Альберто Чикоте.

На фоне событий вокруг выхода Великобритании из состава ЕС отношения между жителями страны и испанцами в некоторых аспектах стали более прохладными, и некоторые уже готовятся к своего рода войне. Исключением не стал и Дант, который решил нанести удар в самое уязвимое место, посмеявшись над национальной гастрономией, которой испанцы так гордятся. В своем аккаунте в Twitter он написал: "Раз уж мы собрались воевать с Испанией, должен сказать, что я всегда считал их кухню переоцененной. Их пататас бравас – это просто жареная картошка с кетчупом. Вам никого не провести".

Многие пользователи решили присоединиться к журналисту и также подвергли испанскую еду критике. В их числе оказался социолог британского парламента Грег Дэш. Он прикрепил к своему посту фотографию картофельной тортильи и написал: "Мне больше нечего добавить".

Впрочем, гордые испанцы встали на защиту своего национального достояния. Известный кулинар Альберто Чикоте опубликовал снимок тарелки с пататас бравас и написал: "@IanDunt, милости прошу. #Бравас, которые мы готовим у себя в @PuertalsolMad, - определенно нечто большее, чем просто картошка с кетчупом. Мы ждем тебя, когда пожелаешь". В свою очередь, адвокат Сесар Гомес-Барте загрузил в блог еще один снимок хорошей порции пататас бравас и написал: "Вы должны попробовать картошку из заведения @TapasyMeson, а потом можете высказывать свое мнение. Заодно посетите Саламанку, один из самых красивых городов мира". "Выглядит замечательно", - написал Дэш, на что Дант парировал: "Конечно, выглядит, но лучше замолчи, иначе ты испортишь все мои аргументы".