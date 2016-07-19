Испанские города постепенно отказываются от корриды

В прошлом и нынешнем годах во многих муниципалитетах Испании были проведены референдумы о государственном финансировании праздников с участием быков. Помимо этого, мэрии многих городов запрещают подобные мероприятия, однако эту тенденцию по-прежнему нельзя назвать повсеместной: число праздников такого рода выросло с 16 117 в 2014 году до 16 626 в 2015-м. Соответствующие данные были получены Национальной ассоциацией организаторов зрелищных мероприятий с участием быков (Anoet). Сведений за текущий год пока нет, однако представители сектора уверяют, что число подобных празднований останется практически неизменным по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, на этом фоне значительно сократилось число мероприятий с участием быков, проводимых на специальных аренах для корриды: на прошлый год было запланировано 1 736 праздников такого рода, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. По итогам референдумов во многих муниципалитетах коррида была отменена. В их число вошла и Шатива, где нынешнее лето впервые за 77 лет ознаменуется отсутствием боев. Аналогичное решение приняли и жители городка Кольменарехо в окрестностях Мадрида. В свою очередь, правительство Валенсии единогласно отказалось выдавать разрешения и предоставлять помещения для проведения мероприятия Bou Embolat, во время которого быку цепляют на рога огненные шары. Кроме того, в городе были отменены муниципальные субсидии на проведение мероприятий с участием этих животных, а также финансирование школ тавромахии.

В целом на территории Испании насчитывается 124 муниципалитета, выступающих против корриды в любом виде. Большинство из них расположено в Каталонии и на Балеарских островах. Последние стали лидером по числу городов, присоединившихся к этому движению. Впрочем, представители Anoet не считают эту цифру релевантной: по их мнению, количество референдумов (около 10) не отражает существующих тенденций. "В некоторых муниципалитетах, например, в Сан-Себастьяне, коррида не проводилась ранее, но проводится сейчас, в то время как в других городах ее упразднили", - отмечают в организации. Так, в вышеупомянутом Сан-Себастьяне партия PNV добилась разрешения на проведение мероприятий с быками, которые были запрещены в течение трех лет в соответствии с решением правительства, возглавляемого партией Bildu. Помимо этого, в сентябре мэрия обязалась провести референдум, поводом для чего послужил сбор подписей среди населения. Инициативу поддержало 5% от общего числа жителей города.

Представители партии защиты животных PACMA выразили сожаление в связи с тем, что ни референдумы, ни формирование новых городских администраций не помогли сократить число мероприятий подобного рода. По их сведениям, год за годом их количество снижается из-за недостатка публики, что объясняет активное социальное движение против развлечений такого характера. Зоозащитники считают, что население не реагирует подобным образом на энсьеррос, или бег по улице от разъяренных быков, так как не осознает, что в конце животное также умирает.