Испанские геи возмущены деятельностью врача, лечащего гомосексуализм

В Испании врач-терапевт на своей странице в Интернете обещает лечить гомосексуализм. Ассоциация Arcópoli, которая отстаивает права геев, лесбиянок, би- и транссексуалов, обвиняет медика в гомофобии. Они подали ходатайство о дисциплинарном производстве в отношении сайта elenalorenzo.com.

Сайт принадлежит так называемой "профессиональному тренеру и терапевту, специализирующейся на сексуальной ориентации людей с однополым влечением" Элене Лоренцо. Помимо гомофобии Arcópoli обвиняет ее в жульничестве. На странице врача говорится, что гомосексуалисты не родились такими, что чувства, которые делают их «несчастными и недовольными», возможно изменить путем выявления причин влечения к представителям своего пола.

В качестве доказательств того, что терапия работает, сайт приводит в пример четверых молодых людей, которые рассказывают, как они поняли, что «не были геями». По мнению ассоциации, эти истории невозможно проверить и подтвердить.

«Терапии против гомосексуализма не существует. Подобные ненаучные заявления только играют с чувствами людей, которые всю жизнь страдают от гомофобии, до сих пор сохраняющейся в обществе», - говорится в заявлении Arcópoli. А ассоциации считают, что такие лжеврачи вселяют в людей ложную надежду и препятствуют развитию личности.

Источники агентства EFE в Министерстве социальной и семейной политики сообщили, что расследование в отношение сайта будет открыто. Возможно, к его владелице будет применен закон о предотвращении ЛГБТ-фобии, утвержденный в июле.