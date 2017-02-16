Испанские депутаты признали домашних животных "живыми и чувствующими существами"

Партия Ciudadanos представила в Конгрессе депутатов предложение изменить статус домашних животных, которые до этого считались неодушевленными предметами. Инициатива получила единогласное одобрение.
«Я знаю, что господин Рахой не считает своего пса Рико такой же вещью, как свое кресло. Я уверен, что господин Иглесиас больше любит маленького Тирсо, чем свои диски с «Игрой престолов». У моего коллеги Хосе Мануэля Вильегаса дома живет Таки, у которой, как и у всех маленьких собак, булавки вместо зубов, и он приходит на работу с царапинами, но не отказывается от игр с ней. Если бы он порезался ножом, то наверняка это бы не показалось ему таким уж веселым, но с точки зрения закона его нож и Таки абсолютно равны», - заявил член партии Гильермо Диас.
Авторы соответствующего проекта резолюции, одобренного нижней палатой парламента, призвали правительство провести необходимые правовые реформы с целью создания в Гражданском кодексе новой категории, определяющей домашних животных как «живых существ, обладающих чувствительностью». Основная задача инициативы Ciudadanos заключается в том, чтобы «улучшить качество жизни домашних животных и обращение с ними», положив конец их нынешнему статусу движимого имущества.
Многие пользователи Twitter, в том числе и политические деятели, высказались в пользу данной меры и опубликовали фотографии своих домашних любимцев под тегом «Животные – не вещи» (#AnimalesNOsonCosas). «Это Свити, она обожает бегать по лесу и спать в тепле. Она не вещь, а еще один член семьи», - написала депутат Ciudadanos Инес Арримадас.
Голосованию в Конгрессе предшествовал сбор подписей в поддержку изменения норматива, принятого еще в XIX веке. Под петицией, представленной Ciudadanos и Обсерваторией юстиции и защиты прав животных, подписались более 240 000 человек.Темы: Общество