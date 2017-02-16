Испанские депутаты признали домашних животных "живыми и чувствующими существами"

«Я знаю, что господин Рахой не считает своего пса Рико такой же вещью, как свое кресло. Я уверен, что господин Иглесиас больше любит маленького Тирсо, чем свои диски с «Игрой престолов». У моего коллеги Хосе Мануэля Вильегаса дома живет Таки, у которой, как и у всех маленьких собак, булавки вместо зубов, и он приходит на работу с царапинами, но не отказывается от игр с ней. Если бы он порезался ножом, то наверняка это бы не показалось ему таким уж веселым, но с точки зрения закона его нож и Таки абсолютно равны», - заявил член партии Гильермо Диас.

Авторы соответствующего проекта резолюции, одобренного нижней палатой парламента, призвали правительство провести необходимые правовые реформы с целью создания в Гражданском кодексе новой категории, определяющей домашних животных как «живых существ, обладающих чувствительностью». Основная задача инициативы Ciudadanos заключается в том, чтобы «улучшить качество жизни домашних животных и обращение с ними», положив конец их нынешнему статусу движимого имущества.

Многие пользователи Twitter, в том числе и политические деятели, высказались в пользу данной меры и опубликовали фотографии своих домашних любимцев под тегом «Животные – не вещи» (#AnimalesNOsonCosas). «Это Свити, она обожает бегать по лесу и спать в тепле. Она не вещь, а еще один член семьи», - написала депутат Ciudadanos Инес Арримадас.

Голосованию в Конгрессе предшествовал сбор подписей в поддержку изменения норматива, принятого еще в XIX веке. Под петицией, представленной Ciudadanos и Обсерваторией юстиции и защиты прав животных, подписались более 240 000 человек.