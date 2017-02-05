Испанская монахиня поставила под сомнение непорочность зачатия Иисуса

Сестра Лусия Карам, ведущая дневного кулинарного шоу и автор блога в Twitter, на который подписано 180 000 человек, сделала очередное неожиданное заявление, которое стоило ей сурового выговора со стороны католической церкви. 51-летняя монахиня, не стесняющаяся высказывать свое мнение по таким спорным вопросам, как независимость Каталонии, выразила сомнение в непорочности зачатия Иисуса и девственности его матери Марии.

"Я думаю, что Мария любила Иосифа и они были обычной парой, а для обычных пар секс – нормальное явление", - заявила сестра Лусия ведущему канала Cuatro Ристо Мехиде во время записи программы Chester in Love. "Поверить в это и принять это трудно – мы следуем выдуманным правилам, но не доходим до истинной сути вещей", - считает Лусия.

Слова монахини спровоцировали незамедлительную реакцию со стороны епископа Викского. Он выпустил официальное сообщение, в котором напомнил, что католическая вера подразумевает вполне однозначный взгляд на девственность Марии и не ставит ее под сомнение.

В ходе телеэфира сестра Лусия затронула и другие откровенные темы. "Секс – это способ выразить любовь, и это часть жизни всех людей", - считает монахиня. "Церковь относилась к нему как к чему-то грязному и тайному, но я считаю, что это благословение", - подчеркнула Лусия.